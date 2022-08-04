سويسرا تخرج عن صمتها وتحظر واردات الذهب من روسيا

الوكيل الإخباري -
حظرت سويسرا واردات الذهب من روسيا، على غرار الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في 21 يوليو، ضمن حزمة العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.اضافة اعلان
وقال المجلس الفيدرالي، الذي يقوم مقام الحكومة في سويسرا، إن حظر استيراد الذهب دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء، وأنه بموجب هذه العقوبات تحظر سويسرا "شراء الذهب وما أنتج منه في روسيا أو استيراده أو نقله".
وتُعرف سويسرا، التي تضم عدة معامل لصهر سبائك الذهب، بمواقفها الحيادية لكنها خرجت عن حيادها المعهود في الأيام التي تلت اندلاع النزاع في أوكرانيا، سائرة على خطى الاتحاد الأوروبي مع فرض عقوبات، وكان موقفها بشأن حظر واردات الذهب محط ترقب شديد. ( سكاي نيوز
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