سيدة بين أغنى 10 أشخاص في العالم .. تعرّف على الترتيب الجديد- أسماء

الوكيل الإخباري - انضمت سيدة الأعمال الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز رئيسة ( شركة لوريال ) إلى قائمة أغنى 10 أفراد في العالم، لتكون أول سيدة تنضم للقائمة خلال أكثر من عقد كامل منذ 2012، وذلك بعد أن أطاحت بالملياردير المكسيكي (كارلوس سليم) إذ ارتفعت ثروتها إلى 82.4 مليار دولار، فيما تراجعت ثروة كارلوس سليم إلى 81.7 مليار دولار.

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و(لوريال) هي شركة متخصصة في العناية الشخصية، وتعد أكبر شركة مستحضرات تجميل في العالم.



وآخر سيدة تواجدت في قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم عام 2012 كانت ليليان بيتنكور، وهي والدة فرانسواز.



وبلغت ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم 1.16 تريليون دولار، وفق آخر جلسة تداول لأسهم الشركات التي يملكونها في 20 آذار الجاري، مرتفعة 10 مليارات دولار عن مستوياتها 27 شباط الماضي البالغة حينها 1.15 تريليون دولار.



وشهدت القائمة دخول شخصين مقابل دخول آخرين بدلا منهم، إضافة لتغير ترتيب المركزين الأول والثاني في القائمة.



ويتصدر القائمة حاليا بيرنار أرنو رجل الأعمال الفرنسي، رئيس شركة لوي فيتون المتخصصة في صناعة السلع الفاخرة بثروة 186 مليار دولار، ثم الملياردير الشهير إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وتويتر، بثروة 171 مليار دولار.



وكان "ماسك" تصدر قائمة أثرياء العالم في كانون الثاني (يناير) 2021 مع ارتفاع القيمة السوقية للشركة، ومن ثم فقد تلك الصدارة في كانون الأول 2022 لمصلحة بيرنار أرنو، قبل أن يستعيد الصدارة مجددا في شباط الماضي.



في المركز الثالث جاء جيف بيزوس رجل الأعمال الأمريكي مؤسس "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، وثروته 121 مليار دولار.



وفي الترتيب الرابع حاليا الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وثروته 115 مليار دولار، وخامسا الأمريكي وارن بافيت مستثمر الأسهم الشهير ورئيس شركة بيركشير هاثاواي، وثروته 105 مليارات دولار.



سادسا لاري إليسون بثروة 99.7 مليار دولار، وهو مؤسس وأكبر مساهم في Oracle.



وحل في المركز السابع الأمريكي ستيف بالمر بثروة 96.5 مليار دولار، وهو الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت، أكبر صانع برمجيات في العالم.



وثامنا الأمريكي لاري بايج بثروة 93.5 مليار دولار، وهو أحد مؤسسي Alphabet الشركة القابضة لـGoogle أكبر مشغل محرك بحث في العالم.



وتاسعا الأمريكي من أصل روسي سرجي برين، بثروة 89.3 مليار دولار، الذي أسس مع لاري بيج شركة جوجل (ألفابت).



وفي الترتيب العاشر، جاءت فرانسواز بيتنكور مايرز، بعد إزاحتها كارلوس غصن.



وشهدت القائمة أيضا دخول سرجي برين، بدلا من موكيش إمباني الذي يتحكم في شركة ريلاينس إندستريز، المالكة لأكبر مجمع لتكرير النفط في العالم.

