الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

تحويلات على طريق عمان - جرش - اربد

سيناريوهات عدة حول رفع أسعار الفائدة من جديد وأسواق العالم تترقب

قوات كييف تستهدف مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة خلال اليوم الماضي

تعديل درجات 1175 موظفا في التربية - أسماء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الأمن العام

الجيش يُقدم اكراميات نقدية لذوي الشهداء بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش

الكشف عن الحالة الصحية للطالب الذي تعرض للدغة أفعى بمدرسته في إربد

الغذاء والدواء: السير باجراءات تسجيل المصل المضاد للدغة افعى فلسطين

مرصد الزلازل يعقد محاضرة توعوية لطلبة العلوم والتكنولوجيا

 
الأحد، 04-06-2023 04:59 م

سيناريوهات عدة حول رفع أسعار الفائدة من جديد وأسواق العالم تترقب

44


الوكيل الإخباري - بالرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعدًا لرفع الفائدة في يونيو، ولكن من غير المرجح أن يفعلها، حيث أن البيانات الاقتصادية الواردة لا تدعم رفع الفائدة، مما يعني أن البنك المركزي سيدخل في فترة توقف ممتدة قبل أن ببدأ خفض الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.

وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة :  "ما زلنا نرى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع الفائدة في اجتماع يونيو، ونعتقد أن البيانات تجعل الاحتياطي الفيدرالي غير قادر على استئناف رفعها"، وأضافوا: "الاحتياطي الفيدرالي سيدخل في توقف ممتد حتى الخفض الأول في الربع الأول من عام 2024".

اضافة اعلان


تأتي التوقعات المتزايدة بأن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا في يونيو حتى مع تقرير الوظائف الذي ظهر يوم الجمعة الذي أظهر أن عدد الوظائف الشاغرة في مايو أكبر بكثير من مما توقعه الاقتصاديون.


يقول مورجان ستانلي إن الأرقام الواردة في تقرير الوظائف، والتي يشار إليها أيضًا باسم مسح المؤسسة، كانت "قوية بشكل لا يمكن إنكاره".


لكن الضعف في مسح الأسر الذي أظهر انخفاض الوظائف بمقدار 310,000 وظيفة في مايو، والزيادة "الكبيرة بشكل غير معتاد" في معدل البطالة، وتباطؤ نمو دخل العمال يدعم التوقف المؤقت في يونيو، حسبما أضاف.

ومع ذلك، تم تعزيز احتمالات التوقف في الشهر المقبل بعد أن أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي ونائب الرئيس المرشح فيليب جيفرسون، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتخطى رفع الفائدة في اجتماع يونيو لتقييم البيانات الواردة.

 

وبينما يبدو أن الأسواق تعول على تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار التسعير برفع الفائدة في يوليو، إلا أن مورجان ستانلي ليس متأكدًا تمامًا. "بعد اجتماع يونيو، نعتقد أن صعوبة استئناف رفع الفائدة تزداد فقط." وكالات

إقرأ ايضا
444

وزير المالية التركي: الاقتصاد في تركيا سيعود إلى أساس منطقي

2195011-881618973

انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاح تحريك ناقلة النفط

106947948-1632766837104-gettyimages-1343296672-wm3_0156_a74f57d3-3c98-459d-b648-fedacc193bb9

اتفاق سقف الدين الأمريكي يدخل حيز التنفيذ

main_image61bf028a660b2

تقرير دولي يتوقع انخفاض التضخم في الأردن إلى 2.7% العام الحالي

wheat

دراسة: خطر عالمي يواجه محاصيل القمح بسبب تغير المناخ

3553

انطلاق اجتماعات أوبك+ والاسواق تترقب القرار الحاسم

أخبار متعلقة
2023_04_28_11_10_56

النفط يتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 1%

rates-up-or-down

إشارات صريحة من الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض الفائدة

_129089824_mediaitem129089823

الفيدرالي الأميركي يلوح برفع الفائدة من جديد

Hn89Y

الاسواق تترقب بيانات التضخم الامريكية والذهب قد يهبط عالمياً

تعععع

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

2176041-749434128

مخاوف الذكاء الاصطناعي تتزايد في العالم