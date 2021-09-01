شركات اردنية على مؤشر (MSCI) العالمي للأسواق الناشئة

الوكيل الاخباري - ادرجت المراجعة نصف السنوية لمؤسسة مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة “MSCI” أربع شركات أردنية على مؤشر (MSCI) العالمي للأسواق الناشئة وصناديق الأسهم والدخل الثابت وهذه الشركات هي (شركة مصفاة البترول الأردنية، البنك العربي، البنك الإسلامي الأردني، شركة الفوسفات الأردنية).

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ويعكس المؤشر حقيقة أن الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة لها تأثير أكبر على الاقتصاد من الشركات المتوسطة والصغيرة.



ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية.



وMSCI هو اختصار لـ Morgan Stanley Capital International.

وهي شركة أبحاث استثمارية توفر مؤشرات الأسهم، وتحليلات مخاطر المحفظة والأداء، وأدوات الحكومة للمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط.



وتشتهر MSCI بمؤشراتها المعيارية - بما في ذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ومؤشر MSCI Frontier Markets



ومؤشرات MSCI هي مؤشرات مرجحة للقيمة السوقية، مما يعني أن الأسهم يتم وزنها وفقًا لقيمتها السوقية - محسوبة على أساس سعر السهم مضروبًا في العدد الإجمالي للأسهم القائمة.



ويحصل السهم ذو القيمة السوقية الأكبر على أعلى وزن على المؤشر.