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الإثنين، 11-04-2022 09:47 ص

شهادة الـ18% تسحب رقماً ضخماً من جيوب المصريين

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الوكيل الاخباري-كشفت بيانات رسمية حديثة، إن إجمالي بيع شهادة العائد المرتفع 18% في السوق المصري، سجلت نحو 499 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع من طرحها في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر.

وعقب اجتماع استثنائي قرر فيه البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وقام بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، أعلنت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، عن طرح شهادة استثمارية جديدة بأعلى عائد في السوق المصري في الوقت الحالي عند مستوى 18%.

ووفق بيان، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات 18% بلغت نحو 159 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع من طرحها من جديد، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب".

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