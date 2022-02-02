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الأربعاء، 02-02-2022 12:51 م

صادرات إربد تتخطى 100 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد لشهر كانون الثاني الماضي، حوالي 101 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة عن نفس الشهر من العام الماضي مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.4 بالمئة.

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وقال رئيس الغرفة هاني ابو حسان في بيان اليوم الأربعاء، إن مدينة الحسن الصناعية تصدرت الحجم الأكبر من مجموع الصادرات بتصدير ما قيمته 92 مليون دولار، تلتها مدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت قيمتها 3ر2 مليون دولار فيما توزعت باقي قيمة الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.


وبين ابو حسان، ان قطاع المحيكات والجلديات حافظ على مركز الريادة بحجم الصادرات، حيث صدر ما قيمته 92 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية بقيمة 7ر2 مليون دولار، ثم قطاع المواد الطبية والعلاجية بصادرات بلغت 6ر2 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على القطاعات الانشائية و الورقية والكرتون والبلاستيكية والمطاطية والتعبئة والتغليف و الهندسية والكهربائية والكيماوية ومستحضرات التجميل والتعدينية.


واشار الى ان السوق الاميركية استوعبت 73 مليون دولار من حجم صادرات المحافظة، تلتها الدول الاوروبية بـ 5ر8 مليون دولار وحظيت الدول العربية بـ 3ر7 مليون دولار منها 5.9 مليون دولار صدرت بحسب اتفاقية الدول العربية في حين تم تصدير ما قيمته 12 مليون دولار إلى باقي دول العالم بما فيها كندا.
واضاف، ان هذا النمو بحجم الصادرات جاء بسبب تخفيف القيود على المنافذ والمعابر البرية والجوية والبحرية، إلى جانب عمليات التطوير والتحديث للمنتج الصناعي الوطني الذي يحرص عليه الصناعيون ليكون أكثر تنافسية.


 




 

 


 

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