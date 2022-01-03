157.8 مليون دولار صادرات إربد الصناعية

الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، 157.8 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة للشهر ذاته من العام 2020، التي بلغت حوالي 123 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 28.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، 1852 شهادة، مقارنة مع 1552 شهادة لنفس الفترة من العام السابق.

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وحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة إربد، احتلت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الأولى في حجم الصادرات من إجمالي صادرات كانون الأول/ديسمبر بقيمة وصلت 144.6 مليون دولار وبنسبة 92% من إجمالي الصادرات، فيما صدرت مدينة (سايبر سيتي) بقيمة 11.7 مليون دولار وبنسبة 7%، كما صدرت مناطق مختلفة من إربد بقيمة 1.5 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية نحو 6.7 مليون دولار.



وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إن قطاع الجلدية والمحيكات الذي شكلت نسبة إنتاجه أكثر من 93.46% من إجمالي الصادرات، سجل القيمة الأعلى في حجم التصدير بقيمة 147.5 مليون دولار، فيما حقق قطاع الصناعات التموينية والغذائية حجم صادرات بقيمة 3.9 مليون دولار.



وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية حقق قيمة صادرات بلغت 1.3 مليون دولار، فيما توزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والبلاستيكية والمطاطية والصناعات الإنشائية والصناعات التعدينية والتعبئة والتغليف.



وبين أبو حسان أن صادرات إربد إلى الولايات المتحدة الأميركية شكلت ما نسبته 76.7% من حجم الصادرات، فيما سجلت الصادرات إلى الدول العربية نسبة 5.9% من إجمالي الصادرات، مشيرا إلى أن الصادرات تركزت على الولايات المتحدة في الدرجة الأولى بقيمة زادت عن 121 مليون دولار، إضافة إلى دول أوروبية بقيمة 8.27 مليون دولار ودول عربية بقيمة 9.3 مليون دولار، وبقية الصادرات إلى كندا وجنوب شرق آسيا ودول أخرى.