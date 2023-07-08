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السبت، 08-07-2023 10:44 ص

صادرات الصناعة الاردنية تنمو 9.3 % بالربع الأول

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الوكيل الاخباري - نمت الصادرات الصناعية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، بنسبة بلغت 9.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مستندة بذلك على جودة المنتجات الأردنية وارتفاع تنافسيتها بالأسواق الخارجية.

وبلغت صادرات الصناعة الأردنية التي تصل لأكثر من 140 بلدا حول العالم، خلال الربع الأول من العام الحالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.75 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وتملك الصناعة الأردنية اليوم التي بدأت عجلة إنتاجها بالدوران منذ عقود طويلة، 18 ألف منشأة بمختلف مناطق المملكة، وبرأس مال مسجل يبلغ 4.6 مليار دينار، وبحجم استثمارات كلية يقارب 15 مليار دولار.

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