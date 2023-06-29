الخميس 29-06-2023
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الخميس، 29-06-2023 11:01 م

الاقتصاد الأميركي ينمو 2% بالربع الأول

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الوكيل الاخباري - نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول بما يتوافق مع التوقعات، بعد تعديله بالزيادة من القراءة الثانية التي بلغ فيها النمو بنسبة 1.3 بالمئة.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي، الخميس، زيادة في الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، كما ارتفع الإنفاق الأُسري، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي، بنسبة 4.2 بالمئة، في أقوى معدل له بنحو عامين، حيث أظهر التعديل زيادة في نفقات الخدمات.

وفي الوقت نفسه، تم تعديل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، إلى 4.9 بالمئة في الربع الأول، ويعتبر هذا المؤشر من المقاييس الرئيسية التي يراقبها الفيدرالي الأميركي.

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