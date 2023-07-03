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الإثنين، 03-07-2023 05:46 م

113 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - انخفضت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 19 بالمئة، لتصل 113 مليون دولار، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، والبالغة 140 مليون دولار.

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وقالت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، إن معظم صادرات المحافظة جاءت من مدينة الحسن الصناعية بواقع 104 ملايين دولار، ومدينة السايبر سيتي بواقع 8 مليون دولار، في حين توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.


وبحسب الغرفة، حافظ قطاع المحيكات والجلديات على مركز الريادة في القطاعات التصديرية بصادرات بلغت 105 ملايين دولار، تلاه قطاع الصناعات الغذائية 2.8 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 2.3 مليون دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على قطاعات التعبئة والتغليف والهندسية والكهربائية والبلاستيكية والمطاطية والكيماوية ومستحضرات التجميل والتعدينية والإنشائية.


واستحوذت السوق الأميركية على ما قيمته 85 مليون دولار من صادرات المحافظة، ودول الاتحاد الأوروبي على 10 ملايين دولار، والدول العربية 5 ملايين دولار، فيما ذهبت باقي الصادرات إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا ودول أخرى حول العالم.


وأشار رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إلى أنه وبالرغم من انخفاض صادرات المحافظة للشهر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، إلا أن صادرات المحافظة بدأت بالتعافي والنمو مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.


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