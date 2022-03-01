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الثلاثاء، 01-03-2022 03:40 م

صادرات نفط العراق تصعد 3.5 بالمئة في فبراير

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، ارتفاع صادرات الخام خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 3.46 بالمئة إلى 3.314 ملايين برميل يوميا، بإيرادات تجاوزت 8 مليارات دولار.

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وذكرت الوزارة في بيان، أن صادرات النفط بلغت في فبراير 3.314 ملايين برميل يوميا، بإجمالي شهري بلغ 92 مليونا و790 ألفا و173 ألف برميل، بإيرادات بلغت 8.54 مليارات دولار.


بذلك، ارتفعت الصادرات النفطية عن يناير/كانون الثاني السابق له، الذي سجل صادرات بـ 3.203 ملايين برميل يوميا، بإيرادات 8.27 مليارات دولار.


ويلتزم العراق باتفاقية خفض الإنتاج منذ مايو/أيار 2020، التي أقرها تحالف "أوبك+"، ما أثر على حجم صادرات البلاد، البالغ في الظروف الطبيعية 107 ملايين برميل شهريا.


وخلال فبراير الماضي، بلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول وسط وجنوبي العراق 91 مليونا و314 الفا و828 برميلا.


أما من حقول كركوك (شمال) عبر ميناء جيهان التركي، فقد بلغت الكميات المصدرة مليوناً و475 ألفا و345 برميلا.


والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

 

الاناضول

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