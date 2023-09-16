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السبت، 16-09-2023 11:42 ص

صندوق النقد: إعلان قرار بشأن الاجتماع في المغرب الاثنين المقبل

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الوكيل الاخباري - قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق والبنك الدولي سيتخذان القرار يوم الاثنين، بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر في المغرب، والذي تعرض لزلزال مؤخرا، مشيرة إلى أن هذا سيتم بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات.اضافة اعلان


وتابعت غورغيفا، أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، لتعزيز قدرة المملكة المغربية على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وتدور تساؤلات حول ما إذا كان صندوق النقد والبنك الدوليان سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

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