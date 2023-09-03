تصريحات هامة من النقد الدولي حول أسعار الفائدة

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قالت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، إنه من المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة مرتفعة في الدول الكبرى لبعض الوقت.وأضافت جوبيناث أن الأسواق الناشئة تواجه مستقبلا أكثر تقلبا وغموضا، ويجب عليها إعادة بناء هوامش الأمان المالية وتعزيز الإيرادات وتنويع التجارة.وتابعت:" الظروف الخارجية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للأسواق الناشئة بسبب تزايد التجزئة الجيوسياسية، والظروف المالية الصعبة، والتكاليف المتزايدة لتغير المناخ".وقرر صندوق النقد الدولي تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال 2023 إلى 3% بدل من التوقعات السابقة بنمو قدره 2.8% فقط.