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الخميس، 31-08-2023 10:10 ص

النقد الدولي: 50 مليون شخص في البلدان الهشة قد يقعون فريسة الجوع بحلول 2060

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الوكيل الإخباري - حذّر صندوق النقد الدولي من أن أكثر من 50 مليون شخص في البلدان الهشة، قد يقعون فريسة الجوع بحلول عام 2060 بسبب انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار.اضافة اعلان


وقال الصندوق في تقرير له، إن تغير المناخ يهدد بتفاقم النزاعات في الدول الهشة في جميع أنحاء العالم وبزيادة عدد الوفيات.

وأوضح، أن الصدمات المناخية وحدها قد لا تؤدي إلى اضطرابات جديدة، إلا أنها تؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل كبير، ما يؤدي إلى تفاقم عوامل الهشاشة، مثل الجوع والفقر والنزوح.

وتوقع التقرير أنه بحلول عام 2060 قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8.5% من سكان الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وبنسبة تصل إلى 14% من سكان الدول التي تواجه ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة.

ويصنف البنك الدولي 39 دولة تضم ما يقارب من مليار شخص و43% من فقراء العالم على أنها بلدان هشة و متأثرة بالنزاعات، وأكثر من نصف هذه الدول التي تتحمل أعباء تغير المناخ بشكل غير متناسب تقع في قارة إفريقيا.

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