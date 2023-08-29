مديرة صندوق النقد تزور الصين الأربعاء في مستهل جولة آسيوية

الوكيل الإخباري - تبدأ مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، زيارة للصين، الأربعاء، في مستهل جولة آسيوية ستأخذها أيضا إلى إندونيسيا والهند، حسبما أعلنت المؤسسة الدولية، الثلاثاء.

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وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي في بيان "من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر، ستزور المديرة العامة الصين للمشاركة في محادثات ثنائية مع فريق القيادة الصينية".



زارت غورغييفا الصين في مارس حيث شاركت في منتدى نظمته الحكومة الصينية. وأشادت حينها بشكل خاص بالمساهمة القوية التي سيقدمها العملاق الآسيوي للنمو العالمي في عام 2023، وحثت بكين على إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك.



يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام.