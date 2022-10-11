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الثلاثاء، 11-10-2022 04:26 م

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الأردن 2.7% للعام المقبل

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الوكيل الإخباري - توقّع صندوق النقد الدولي، ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي إلى 2.4%، مقارنة مع 2.2% للعام الماضي، في وقت توقع فيه انخفاضه عالميا إلى 3.2% مقارنة مع توقعاته السابقة.

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ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي أصدره الصندوق، اليوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع نمو اقتصاد الأردن في العام المقبل بنسبة 2.7% في العام المقبل، وعلى المدى البعيد يتوقع الصندوق نموه إلى ما نسبته 3.3% في العام 2027.


وعن أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد ارتفاع التضخم في الأردن للعام الحالي إلى 3.8% وتراجعه في العام المقبل إلى 3%، بعد أن كانت نسبته في العام الماضي 1.3%، وعلى المدى البعيد يتوقع الصندوق تراجعه إلى ما نسبته 2.5% في العام 2027.


وعن توقعاته للعالم، بين الصندوق أن توقعات النمو لم تتغير للعام الحالي عند 3.2%، في حين خفض التوقعات للعام المقبل إلى 2.7%، وهي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات تموز/يوليو الماضي.


وحذر رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، ورئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الاثنين، من ازدياد مخاطر الركود العالمي، خاصة في ظل استمرار مشكلة التضخم المرتفع منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا منذ شباط/ فبراير الماضي.


وقال مالباس إن هناك خطر حقيقي من حدوث ركود عالمي خلال عام 2023، مشيرًا إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وانخفاض قيمة العملات في العديد من البلدان النامية، بجانب مخاوف التضخم المرتفع المستمرة.


مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، في تصريح سابق، إنّ الأردن تمكن من الاستمرار في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصدمات الخارجية المتتالية، والعودة التدريجية إلى النمو.


وأضاف أن الأردن تمكن من توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من الأعباء على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي والمنطقة واجه أزمة حادة تضاعفت مع الحرب في أوكرانيا، ولكن دولا بالمنطقة تمكنت من مواجهة الصدمات واستمرت بالمحافظة على الاستقرار؛ وأعادت إلى حركة النشاط والنمو.

 

المملكة

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