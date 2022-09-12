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الإثنين، 12-09-2022 04:01 م

ندوة تناقش فرص الاستثمار في الهند

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الوكيل الإخباري - ناقش رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع مع السفير الهندي لدى المملكة أنور حليم، خلال ندوة نظمتها الجمعية بالتعاون مع السفارة، فرص الاستثمار في الهند لا سيما في ولاية أتر برديش.

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وأكد الطباع في بيان اليوم الاثنين، ارتباط الأردن بعلاقات اقتصادية تاريخية مع الهند، إذ تتطور الشراكات التجارية بين مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين باستمرار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2020.


وقال الطباع إن هناك العديد من المشاريع الهندية الناجحة في الأردن، والتي تمتعت بالمزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية الأردنية، إذ تقدر الاستثمارات الهندية في قطاع الملابس والفوسفات بما يقارب 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى أن الهند تحتل المرتبة العاشرة على مستوى الدول في الاستثمار في سوق عمان المالية بقيمة 572 مليون دولار.


وأشار إلى وجود قرابة 25 مصنعاً للألبسة باستثمار هندي، وبحجم استثمار يقارب 300 مليون دولار، تسهم كلها في توظيف نحو 10 آلاف عامل.


ولفت إلى اتفاقيات التعاون التي ترتبط بها جامعات أردنية مع الجانب الهندي، وتتضمن حزمة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.


وأضاف " أن التعاون المثمر بين البلدين يمكن أن يأخذ أوجه مختلفة، من أهمها التعاون الاستثماري، الذي نأمل تحقيقه خلال الندوة" مؤكداً أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الاهتمام المشترك منها قطاع التعدين، الصناعات الكيماوية، الأسمدة، الصناعات الصيدلانية، القطاع الزراعي، وتكنولوجيا المعلومات.


وشدد حرص الجمعية على تقوية العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، معرباً عن أمله بأن تشكل الندوة فرصة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا البلدين.


بدوره، ثمن السفير الهندي جهود الجمعية في التعاون المستمر مع السفارة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين متميزة بفضل الجهود التي يبذلها قادة البلدين.


وأعرب عن أمله أن يتحسن حجم التبادل بين البلدين خاصة بعد تأثره بالتداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الاقتصاد الهندي يعد من أحد الاقتصاديات الكبرى على المستوى الدولي.


ودعا إلى التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أهمها القطاع الصناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، مؤكداً أن الأردن يمتلك المقومات اللازمة ليكون مركزاً اقليمياً بالنسبة للهند، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.


وعرض السكرتير الثاني لدى السفارة شري رازيم، لأهم المزايا الاستثمارية والتنافسية في ولاية أتر برديش، مشيراً إلى أنها تعد أكبر رابع ولاية في الهند، وتتمتع بكثافة سكانية عالية، وأكثر الولايات إنتاجاً للغذاء وتنوعاً في مجال الصناعات الغذائية.

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