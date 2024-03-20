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الأربعاء، 20-03-2024 12:11 م

صندوق النقد الدولي يصرف 1.1 مليار دولار لباكستان

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الوكيل الاخباري- توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار بعد محادثات استمرت أياما بإسلام آباد، حسب الصندوق اليوم.

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وبموجب الاتفاق تحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي لتجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها.

وقال الصندوق في بيان إنه "تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية"، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "تعتبر إجراء شكليا".

 




 

 


 

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