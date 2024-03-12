مصر تستعد للحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

الوكيل الاخباري- كشفت مصادر أن مصر ستحصل على شريحة أولى بنحو 1.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه يوم الأربعاء الماضي، وتبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

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وقالت المصادر في تصريحات لجريدة "المال" إنه من المتوقع صرفها خلال أسابيع، متضمنة شريحتي المراجعتين الأولى والثانية التي تم تأجيلهما في وقت سابق.



وكانت مصر قد تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعدما أبرمت اتفاقا معه بقيمة 3 مليارات أواخر 2022 لكن منذ ذلك الحين تأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن "النقد الدولي" الأسبوع الماضي إتمامها.



ووافق صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء الماضي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.



وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة وممثلي صندوق النقد الدولي، فقد تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.