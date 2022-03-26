ضمان القروض : 154.5 مليون دينار لضمان 2000 مشروع

الوكيل الإخباري - أكد محافظ البنك المركزي، رئيس مجلس ادارة الشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور عادل شركس، أن الشركة قدمت الضمان العام الماضي لحوالي 2000 مشروع بقيمة اسمية وصلت الى 154.5 مليون دينار.

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وبين خلال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة عبر تقنية الاتصال المرئي، على اهمية دور الشركة لما تقدمه لخدمة المشاريع الاقتصادية في المملكة.



وأشار شركس إلى ارتفاع عدد الشحنات المضمونة ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات الاردنية خلال عام 2021 ليصل إلى 2421 شحنة بقيمة مضمونة بلغت 176 مليون دينار، إضافة إلى توقيع العديد من البوالص الجديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية.



و اوضح شركس أن الشركة كانت قد حققت نمواً في إجمالي إيراداتها خلال العام 2021 بنسبة 16 بالمئة مقارنة مع عام 2020، حيث وصلت هذه الإيرادات الى ما قيمته 5.219 مليون دينار خلال عام 2021 بفضل النمو الكبير المسجل في الإيرادات التشغيلية للشركة، والتي ارتفعت من 2.366 مليون دينار خلال عام 2020 إلى حوالي 3.94 مليون دينار خلال عام 2021، بينما انخفضت الإيرادات الاستثمارية للشركة من 1.774 مليون دينار في عام 2020 الى 1.570 مليون دينار في عام 2021.



وتمخض عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والمادة رقم (26-أ) من النظام الأساسي للشركة، فيما أقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي البيانات المالية للشركة لعام 2021 وتقرير مجلس الإدارة وتم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 11 عضواً.



كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2021 على المساهمين لتعزيز قاعدة رأسمال الشركة.



وقد بلغ مجموع حقوق المساهمين ما قيمته 38.360 مليون دينار في نهاية عام 2021، و مجموع موجودات الشركة ما يقارب 798 مليون دينار نهاية عام 2021 .



وتمكنت الشركة وفق البيانات الختامية لعام 2021 من تحقيق أرباح صافيةً بعد الضريبة قدرها 1.1 مليون الف دينار، بالمقارنة مع 645 ألف دينار تم تسجيلها عام 2020.