موجودات الذهب والعملات الأجنبية ترتفع لأكثر من 14.5 مليون دينار في الأردن

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع في موجودات الذهب والعملات الاجنية في الأردن حتى نهاية كانون الثاني الماضي لتصل إلى 14 مليون و 600 الف و 343 دينار .

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ووفقاً للارقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ارتفعت الموجودات بالدينار الأردني لتصل إلى 2 مليون و 855 ألفا و272 دينار، حيث بلغ مجموع الموجودات الكلي 17 مليون و455 ألفاً و 615 ديناراً.



وكشفت الأرقام أن مجموع المطلوبات بالعملات الأجنبية بلغ 2 مليون و 455 ألفا و 695 دينار، كما بلغت المطلوبات بالعملة الأردنية 7 مليون و682 ألفا و 578 دينار.



وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطيات و مجموع المطلوبات 17 مليون و455 ألفا و 615 ديناراً.