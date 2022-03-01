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الثلاثاء، 01-03-2022 04:50 م

موجودات الذهب والعملات الأجنبية ترتفع لأكثر من 14.5 مليون دينار في الأردن

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع في موجودات الذهب والعملات الاجنية في الأردن حتى نهاية كانون الثاني الماضي لتصل إلى 14 مليون و 600 الف و 343 دينار .

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ووفقاً للارقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ارتفعت الموجودات بالدينار الأردني لتصل إلى 2 مليون و 855 ألفا و272 دينار، حيث بلغ مجموع الموجودات الكلي 17 مليون و455 ألفاً و 615 ديناراً.


وكشفت الأرقام أن مجموع المطلوبات بالعملات الأجنبية بلغ 2 مليون و 455 ألفا و 695 دينار، كما بلغت المطلوبات بالعملة الأردنية 7 مليون و682 ألفا و 578 دينار. 

وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطيات و مجموع المطلوبات 17 مليون و455 ألفا و 615 ديناراً. 



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