طلب ملحوظ على الدينار الاردني عند شركات الصرافة

الوكيل الإخباري - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان وجود حركة نشطة وطلب ملحوظ على الدينار الأردني عند شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

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وقال سلطان، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة، إن الإقبال على الدينار يأتي في ظل ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج و تحسن مؤشرات النشاط التجاري.



وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي 2023، بنسبة 1.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.



وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت حوالات العاملين في الخارج خلال 11 شهرا من العام الماضي 3.2 مليار دولار، مقارنة مع 3.133 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.



وأشار إلى أهمية ودور حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بالاضافة لتنشيط حركة سوق الصرافة، ودعم النشاط التجاري بالسوق المحلية.



ولفت لأهمية السياسات والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي الأردني في سبيل الحفاظ على جاذبية الدينار وثبات سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية الأخرى ما يعزز الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي بالمملكة.



وجدد سلطان التأكيد على وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين غرفة تجارة الأردن والبنك المركزي من خلال التواصل المستمر وحل أية معيقات قد تواجه القطاع المالي والمصرفي بالمملكة.