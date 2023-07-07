عالميا.. انخفاض أسعار الأغذية

الوكيل الاخباري - انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في يونيو حزيران إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعا بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.

اضافة اعلان

وقالت المنظمة الجمعة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 122.3 نقطة في يونيو مقابل 124.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.



وقراءة يونيو حزيران هي الأدنى منذ أبريل نيسان 2021 وتعني أن المؤشر الآن أقل 23.4 %من أعلى مستوى وصل إليه في مارس آذار 2022 بعد بدء الحرب في أوكرانيا.



وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.819 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة 1.1 %عن مستويات عام 2022.



وقالت الفاو إن التوقعات المرتفعة كانت مدفوعة بالكامل تقريبا بآفاق أفضل لإنتاج القمح العالمي، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 0.9 %إلى 783.3 مليون طن.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 2.1 %في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز.



وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.4 %على أساس شهري، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، مدفوعا بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس.



وقالت الفاو إن مؤشر أسعار السكر تراجع 3.2 %عن مايو أيار، مسجلا أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتحسن محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.



وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 0.8 %مقارنة بشهر مايو أيار بينما ظل مؤشر اللحوم دون تغيير.



