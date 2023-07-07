الجمعة 07-07-2023
الوكيل الاخباري

عالميا.. انخفاض أسعار الأغذية

ما هو سر الانتشار السريع لتطبيق ثريدز ؟

بيان من التعليم العالي بشأن القبول الموحد

انقاذ 121 شخصاً خلال ساعة

89 ألف طالب يتقدمون غدا لامتحانات التوجيهي

80 فرصة عمل ضمن مشروع العمل مقابل الأجر - تفاصيل

سياسيون: نظام ممارسة الأنشطة الحزبية والطلابية يحتاج مزيداً من التوعية

التربية لطلبة التوجيهي: خذوا بحسبانكم ظروف الطريق لمراكز الامتحان

أفعى مجهولة تلدغ رجلا في الكرك وحالته مستقرة

العالم يستهلك نحو 7 ملايين طن من الشوكولاتة سنويا

 
الجمعة، 07-07-2023 06:25 م

عالميا.. انخفاض أسعار الأغذية

444444


الوكيل الاخباري - انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في يونيو حزيران إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعا بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.

اضافة اعلان

 

وقالت المنظمة الجمعة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 122.3 نقطة في يونيو مقابل 124.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وقراءة يونيو حزيران هي الأدنى منذ أبريل نيسان 2021 وتعني أن المؤشر الآن أقل 23.4 %من أعلى مستوى وصل إليه في مارس آذار 2022 بعد بدء الحرب في أوكرانيا.


وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.819 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة 1.1 %عن مستويات عام 2022.


وقالت الفاو إن التوقعات المرتفعة كانت مدفوعة بالكامل تقريبا بآفاق أفضل لإنتاج القمح العالمي، إذ ارتفعت التوقعات بنسبة 0.9 %إلى 783.3 مليون طن.
وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 2.1 %في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز.


وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.4 %على أساس شهري، مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، مدفوعا بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس.


وقالت الفاو إن مؤشر أسعار السكر تراجع 3.2 %عن مايو أيار، مسجلا أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتحسن محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.


وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 0.8 %مقارنة بشهر مايو أيار بينما ظل مؤشر اللحوم دون تغيير.

إقرأ ايضا
1688732137937

مؤشر نيكاي الياباني ينخفض للجلسة الرابعة على التوالي

image (100)

العالم يستهلك نحو 7 ملايين طن من الشوكولاتة سنويا

8A60E961-210A-4044-99FA-0E4B80F25AC8

بريطانيا: أسعار المنازل تشهد أكبر انخفاض منذ عقد

1688727668915

الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

_116666847_janet-yellen2

وزيرة الخزانة الأميركية تلتقي رئيس الوزراء الصيني

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

أخبار متعلقة
65458

الفاو: البلدان الفقيرة ستخفض واردات الأغذية بسبب ارتفاع الأسعار