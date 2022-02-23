الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد بشأن البيانات الجمركية

ولي العهد يلبي دعوة الحاجة حمدة - صور

تفاصيل جديدة من الأرصاد حول المنخفض الجوي الجديد

حماية المستهلك: نسبة كبيرة من المواطنين لا يلتزمون بإرتداء الكمامة

هام من المركزي حول المبالغ التي تتقاضاها شركات التأمين

شمول فئات جديدة بدعم التعرفة الكهربائية الجديدة

كريشان لموظفي البلديات : لا تتدخلوا في الانتخابات

ذبحتونا تحذر من رفع مرتقب لرسوم التنافس في الجامعات

الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

جامعة اليرموك: تقديم قروض و مساعدات بقيمة 155 ألف دينار

الأربعاء، 23-02-2022 01:16 م

عقل يكتب .. كيف سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على تحول الطاقة؟



الوكيل الإخباري - أدت زيادة الطلب ونقص العرض إلى دفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل.اضافة اعلان


يمكن أن تؤدي بيئة السعر المرتفع إلى زيادة في حفر آبار جديدة واستخدام الفحم.

وآن للحكومات ان ستستخدم المكاسب غير المتوقعة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وسط زيادة الطلب العالمي والمخاوف بشأن الإمدادات الرئيسية، حيث تقترب أسعار النفط العالمية من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014. 

ولكن مع ارتفاع الأسعار ، ماذا يعني هذا لتحول الطاقة المتجددة ؟

بعد افتتاح العام عند حوالي 78 دولارًا للبرميل ، ارتفعت أسعار خام برنت بشكل حاد خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2022 لتتجاوز 94 دولارًا اعتبارًا من 14 فبراير ، وهو أعلى سعر منذ أكثر من سبع سنوات، مدفوعة في المقام الأول بنقص العرض والارتفاع الأخير في الطلب العالمي بعد فترة من الإغلاق ، وأدت الزيادة إلى الحد من التعافي الدراماتيكي للأسعار ، التي هبطت إلى أقل من 20 دولارًا للبرميل في أبريل 2020.

ونظرًا لبيئة أسعار النفط المنخفضة في العامين الماضيين ، أدت الزيادة الأخيرة إلى إثارة النقاش حول الآثار المترتبة على الاستثمار في الطاقة المتجددة ، لا سيما بالنسبة للدول المصدرة للنفط في الخليج.

على الرغم من انخفاض الاستثمار في النفط والغاز بنحو 30٪ منذ تفشي الوباء ، إلا أن هناك دلائل على أن زيادة الطلب وارتفاع الأسعار قد يؤديان إلى عكس هذا الاتجاه.

أشارت شركة Carbon Tracker ، وهي مؤسسة بحثية تركز على تغير المناخ ومقرها لندن ، الشهر الماضي إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يشجع شركات الطاقة على الاستثمار في مشاريع التنقيب والإنتاج الجديدة.

في الواقع ، أعلنت شركة الطاقة العملاقة إكسون موبيل في الأول من شباط (فبراير) عن زيادة بنسبة 45٪ في ميزانيتها للحفر وأنشطة أخرى هذا العام ، في حين أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط والدول الأخرى المنتجة للنفط في اليوم التالي هي تحالف يُعرف باسم أوبك + - وافقوا على التمسك بهدفهم المخطط مسبقًا لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

في الوقت نفسه ، هناك مخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يحفز استهلاك الفحم ، الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2021 وهو في طريقه للوصول إلى مستويات أعلى هذا العام


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fe98228-810b-4d82-b001-711502e339a3_16x9_1200x676

السعودية: العقار سيسهم في الناتج المحلي بـ8.8% بحلول 2030

8a87f43b-3d37-43f0-97bd-d906b16c7da9_16x9_1200x676

سهم أرامكو يرتفع 2.9% مسجلاً أعلى سعر منذ الإدراج

fzLJNGtYSUELXSYnKjJqknZbTNm7OSO9aSqMP0BK

وزير الاستثمار يبحث مع سفير تونس العلاقات الاقتصادية بين البلدين

b3b5d0fd-5702-46e1-9169-713887d11b34

الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

57868996765-1024x682

خبير اقتصادي: على الأردن التحوّط خوفاً من أزمة غذائية في العالم

39e3cbb0-ba88-4496-a497-dd123786eb0c_16x9_1200x676

صندوق النقد يبدأ مهمة تمويل أوكرانيا بـ 700 مليون دولار

أخبار متعلقة
36cb0454-a47f-4cb7-bbd8-a06d9e6ef3dd_16x9_1200x676

السعودية تحدد سعر الخام العربي الخفيف للولايات المتحدة

7a7079bd-c8d3-4406-97ce-f968b50294ec_16x9_1200x676

النفط عالميا يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات

3-7

الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز قبالة ساحل أبوظبي

61fb74a74236041c3d17f4e0

ايران: أسواق النفط بحاجة إلى زيادة إمداداتها

61fa898c42360444872d0198

أوبك+ تصادق على زيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا في مارس 2022

b262145957dbabea0aa8275935619217

ارتفاع أسعار النفط عالميا