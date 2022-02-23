عقل يكتب .. كيف سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على تحول الطاقة؟

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أدت زيادة الطلب ونقص العرض إلى دفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل.يمكن أن تؤدي بيئة السعر المرتفع إلى زيادة في حفر آبار جديدة واستخدام الفحم.وآن للحكومات ان ستستخدم المكاسب غير المتوقعة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وسط زيادة الطلب العالمي والمخاوف بشأن الإمدادات الرئيسية، حيث تقترب أسعار النفط العالمية من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014.ولكن مع ارتفاع الأسعار ، ماذا يعني هذا لتحول الطاقة المتجددة ؟بعد افتتاح العام عند حوالي 78 دولارًا للبرميل ، ارتفعت أسعار خام برنت بشكل حاد خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2022 لتتجاوز 94 دولارًا اعتبارًا من 14 فبراير ، وهو أعلى سعر منذ أكثر من سبع سنوات، مدفوعة في المقام الأول بنقص العرض والارتفاع الأخير في الطلب العالمي بعد فترة من الإغلاق ، وأدت الزيادة إلى الحد من التعافي الدراماتيكي للأسعار ، التي هبطت إلى أقل من 20 دولارًا للبرميل في أبريل 2020.ونظرًا لبيئة أسعار النفط المنخفضة في العامين الماضيين ، أدت الزيادة الأخيرة إلى إثارة النقاش حول الآثار المترتبة على الاستثمار في الطاقة المتجددة ، لا سيما بالنسبة للدول المصدرة للنفط في الخليج.على الرغم من انخفاض الاستثمار في النفط والغاز بنحو 30٪ منذ تفشي الوباء ، إلا أن هناك دلائل على أن زيادة الطلب وارتفاع الأسعار قد يؤديان إلى عكس هذا الاتجاه.أشارت شركة Carbon Tracker ، وهي مؤسسة بحثية تركز على تغير المناخ ومقرها لندن ، الشهر الماضي إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يشجع شركات الطاقة على الاستثمار في مشاريع التنقيب والإنتاج الجديدة.في الواقع ، أعلنت شركة الطاقة العملاقة إكسون موبيل في الأول من شباط (فبراير) عن زيادة بنسبة 45٪ في ميزانيتها للحفر وأنشطة أخرى هذا العام ، في حين أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط والدول الأخرى المنتجة للنفط في اليوم التالي هي تحالف يُعرف باسم أوبك + - وافقوا على التمسك بهدفهم المخطط مسبقًا لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.في الوقت نفسه ، هناك مخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يحفز استهلاك الفحم ، الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2021 وهو في طريقه للوصول إلى مستويات أعلى هذا العام