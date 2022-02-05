السبت 05-02-2022
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السبت، 05-02-2022 09:58 ص

النفط عالميا يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات

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الوكيل الاخباري- قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، أمس الجمعة، مواصلة صعودها للأسبوع السابع مع استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية.

ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2.16 دولار أو 2.4% لتبلغ عند التسوية 93.27 دولار للبرميل بعد أن لامست بوقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر /تشرين الأول 2014 عند 93.7 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2.04 دولار أو 2.3% لتبلغ عند التسوية 92.31 دولار للبرميل بعد تداوله على ارتفاع حتى 93.17 دولار، وهو أعلى سعر منذ سبتمبر /أيلول 2014.

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