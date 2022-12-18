علان: لا خسائر بقطاع الذهب في الأردن العام الحالي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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اعتبر نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان أن عام 2022 كان من الأعوام الجيدة على القطاع بالمقارنة مع العامين الماضيين.وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن القطاع لم يشهد أي خسائر خلال العام الجاري وكان هناك توسع للنشاط التجاري وتم افتتاح محلات جديدة حتى وإن كانت بنسب بسيطة.وأضاف أن هناك نحو 1200 محل لبيع الذهب في كافة محافظات المملكة.وأشار علان إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أسهمت بارتفاع أسعار الذهب منذ بداية العام الحالي بيد أن قرارات الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 6 مرات خلال نفس الفترة حافظت على استقرار الأسعار من خلال خفض أسعار الذهب.وبيّن أن الطلب على الذهب كان جيدا جدا خلال أشهر الصيف وتحديدا في أشهر تموز وآب وأيلول الماضية، موضحا أن الطلب انخفض في أشهر تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول الماضية لانخفاض مناسبات الزواج في هذه الفترة.