فرصة للبيع.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأربعاء، 330 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 288 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا أغلق عند 2021 دولارا وهو ما رفع أسعار الذهب محليا بنحو 40 قرشا للغرام، لافتة إلى أن سبب الارتفاع يعود إلى اقتناء البنوك المركزية في العالم للذهب وزيادة التحوط منه وسط تخوفات من حدوث الركود الاقتصادي.وأضافت أن المؤشرات تدلل على أن أسعار الذهب ستبقى مرتفعة على المدى المنظور.وأشارت إلى أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار يشجع المواطنين على البيع وليس الشراء.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40.8 دينارا لجهة الشراء من المحلات و39.1 دينارا لجهة البيع.ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.