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الثلاثاء، 27-09-2022 01:07 م

عملات وأوراق نقدية وطوابع جديدة لملك بريطانيا الجديد

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الوكيل الإخباري - ستشهد بريطانيا بشكل تدريجي عملات معدنية وأوراقا نقدية وطوابع تحمل صورة ملكها الجديد تشارلز، بينما سيظهر رمز الملك تشارلز أيضا على المباني الحكومية وصناديق البريد الحمراء، وذلك وفقا لما أعلنه المصنعون وقصر بكنجهام.

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وفي الوقت الذي تبدأ فيه البلاد التكيف مع أول رئيس جديد لها منذ 70 عاما، قال صانعو عملاتها وطوابعها اليوم إنهم سيبدأون عملية التحول البطيئة من استخدام صورة الملكة الراحلة إليزابيث إلى صورة الملك الجديد.


وبحسب "رويترز"، قالت آن جيسوب الرئيسة التنفيذية لدار سك العملة الملكية "ستدخل أولى العملات المعدنية التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث التداول بالتماشي مع طلب البنوك ومكاتب البريد".


وأضافت "يعني هذا أن العملات المعدنية للملك تشارلز الثالث والملكة إليزابيث الثانية سيتم تداولها معا في المملكة المتحدة لسنوات عديدة قادمة".


وستستغرق عملية الاستبدال بعض الوقت إذ تشير تقديرات دار سك العملة الملكية إلى وجود نحو 27 مليار عملة نقدية تحمل صورة الملكة التي توفيت هذا الشهر.


وبالمثل، قال بنك إنجلترا إن من المتوقع بدء تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز بحلول منتصف عام 2024. 


وأضاف أنه سيكشف صورا للأوراق النقدية المحدثة بحلول نهاية العام. ( الاقتصادية )

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