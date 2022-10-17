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الإثنين، 17-10-2022 12:02 م

غازبروم: مركز الغاز في تركيا قد يحل مشاكل السيل الشمالي

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الوكيل الاخباري- صرح الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميللر، بأنه سيكون من الممكن إعادة توجيه جميع إمدادات الغاز المتوقفة في "السيل الشمالي" بسبب تعطله، عبر مركز الغاز التركي. 

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وردا على سؤال حول تأسيس مركز لإمدادات الغاز الروسي في تركيا، قال ميللر في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد: "نحن نتحدث عن كل تلك الأحجام التي فقدناها بسبب أعمال الإرهاب الدولي في خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، لذلك فإن حجم الإمدادات يمكن أن يكون كبيرا".

وأشار ميللر إلى أن شركة "غازبروم" تمتلك خبرة في التحضير لتنفيذ مشروع "السيل الجنوبي" الذي تم إلغاؤه واستبداله بمشروع "السيل التركي"، وكان من المخطط أن تبلغ استطاعة "السيل الجنوبي" نحو 63 مليار متر مكعب من الغاز.

 وفي الأسبوع الماضي،  أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة في الجلسة العامة بمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أن روسيا يمكن أن تضخ كميات الغاز التي خسرتها أوروبا جراء تضرر أنابيب "السيل الشمالي" إلى الدول الأوروبية عبر تركيا من خلال إنشاء "مركز غاز". ووفقا له فإن هذا المقترح يتمتع بجدوى اقتصادية ومستوى أمن عال.

 

روسيا اليوم

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