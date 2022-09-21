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الأربعاء، 21-09-2022 10:26 ص

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تراجع ثلاثة أيام

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا أمس الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من التراجع، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون تأثيرات الجهود المكثفة في أوروبا لتخفيف حدة أزمة إمدادات الغاز مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب عليه.

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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية ارتفعت خلال التعاملات بنسبة 6ر6% بعد تراجعها في بداية التعاملات، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أواخر يوليو الماضي.


يأتي ذلك في حين تنفق فيه حكومات القارة مليارات اليورو لضمان توافر الإمدادات الكافية من الغاز، واقتراب ألمانيا من تأميم شركة الغاز العملاقة يونيبر في إطار خطة إنقاذ تاريخية للشركة.


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