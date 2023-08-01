الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

صدور إرادات ملكية سامية

فرصة قوية للشراء.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

1.070 مليار دينار الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة للنصف الأول

القيسي يسلم رئيس بلدية السلط شهادة إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي

ردم مدخل أنفاق وسراديب خطرة في الرصيفة

771 ألف زائر لمدينة البترا الأثرية خلال 7 أشهر

الأمير الحسن يجتمع برئيس جمهورية قبرص

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

ندوة في الطفيلة التقنية عن التغير المناخي

الملك يستقبل الرئيس القبرصي في قصر الحسينية

 
الثلاثاء، 01-08-2023 07:27 م

فرصة قوية للشراء.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

349600_5_1659441745


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 315 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 276 دينارا، وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.

وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت عالميا بعد صدور تقارير وأخبار حول نسب التضخم في الولايات المتحدة والتي كانت لصالح الدولار وسلبية للذهب، ما أدى لانخفاض أسعار الأونصة بنحو 30 دولارا حتى وصلت إلى 1942 دولار.

اضافة اعلان

 

وأضافت أن الانخفاض الحالي يعتبر فرصة قوية للشراء والادخار نظرا لانخفاض الأسعار بشكل كبير.

وأشارت النقابة إلى أن الحركة الشرائية في السوق المحلي بدأت بالانتعاش مؤخرا مع انخفاض أسعار الذهب وإقبال المواطنين على الشراء لغايات مناسبات الزفاف وغيرها.

 

وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية بعد التسعيرة الثانية اليوم الثلاثاء، 39.6 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 37.9 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

إقرأ ايضا
64803a5ca97a1

1.070 مليار دينار الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة للنصف الأول

WhatsApp Image 2023-07-27 at 5.33.38 PM

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

5525523

ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية 1.1% خلال الربع الثاني من 2023

720232912367517433060

انخفاض الليرة الذهب بالأردن اليوم 7 دنانير .. تعرف على سعر البيع

كيفية-العناية-بالذهب

الذهب يفقد لمعانه ويهبط إلى ما دون الـ 2000 دولار

455

أكبر مشتر للذهب في العالم يحرك الطلب على المعدن الأصفر

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-27 at 5.33.38 PM

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

image (100)

العالم يستهلك نحو 7 ملايين طن من الشوكولاتة سنويا

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

WhatsApp Image 2023-07-07 at 12.06.35 PM

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

679726-139513747

الذهب يتجه لتكبد رابع خسارة أسبوعية