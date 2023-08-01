فرصة قوية للشراء.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 315 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 276 دينارا، وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.



وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت عالميا بعد صدور تقارير وأخبار حول نسب التضخم في الولايات المتحدة والتي كانت لصالح الدولار وسلبية للذهب، ما أدى لانخفاض أسعار الأونصة بنحو 30 دولارا حتى وصلت إلى 1942 دولار.

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وأضافت أن الانخفاض الحالي يعتبر فرصة قوية للشراء والادخار نظرا لانخفاض الأسعار بشكل كبير.



وأشارت النقابة إلى أن الحركة الشرائية في السوق المحلي بدأت بالانتعاش مؤخرا مع انخفاض أسعار الذهب وإقبال المواطنين على الشراء لغايات مناسبات الزفاف وغيرها.

وكان بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية بعد التسعيرة الثانية اليوم الثلاثاء، 39.6 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 37.9 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.