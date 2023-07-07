الجمعة 07-07-2023
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الجمعة، 07-07-2023 10:26 ص

الذهب يتجه لتكبد رابع خسارة أسبوعية

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الوكيل الإخباري - تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي إذ عززت بيانات عن الوظائف الأميركية وتعليقات مؤيدة للتشديد النقدي من صانعي السياسة في الفدرالي الأميركي الرهانات على رفع أسعار فائدة لمدة أطول، مما أثر على المعدن الأصفر.

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وحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأونصة، ولكنه انخفض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع، بينما سجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1916.00 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.6567 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 898.83 دولار.


بترا


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