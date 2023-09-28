في ادنى معدلاتها منذ اشهر .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب محلياً

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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انخفض سعر ليرة الذهب اليوم، بأنواعها "الإنجليزية والرشادية" لليوم الثالث على التوالي، بمقدار دينارين، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 313 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 274 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .وبيّن ديب لـ " الوكيل الإخباري" أن هذا الإنخفاض الكبير لم تشهده الأسواق في الأردن منذ 6 اشهر.وأكد أن بيانات التضخم الأمريكي انعكست على انخفاض أسعار غرام الذهب وليرات الذهب، حيث بلغ سعر الأونصة اليوم 1876 دولارًا في التداولات العالمية.وكان سعر غرام الذهب قد انخفض بمقدار 20 قرشًا يوم أمس، ليستقر صباح اليوم عند 38.5 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 36.8 دينارًا للشراء منهم.