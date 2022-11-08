اقتصاد الإمارات يتجه نحو أعلى نمو منذ عام 2011

الوكيل الإخباري - يواصل اقتصاد الإمارات أداءه الجيد ويتجه لتسجيل أقوى نمو سنوي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011 حيث تتوقع "أكسفورد إيكونوميكس" نموًا 6.8% لعام 2022 وهي زيادة كبيرة في النمو الفعلي المسجل بنسبة 3.8% عام 2021.



ولعب كل من القطاعين النفطي وغير النفطي دوراً أساسياً في حفز النمو وكان القطاع النفطي المحرك الأكبر للناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات للربع الثالث من 2022 حيث شهد زيادة 13.4% مدفوعاً بأسعار النفط الخام التي حامت حول 100 دولار للبرميل في معظم فترة الربع الثالث.

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كما أظهر الاقتصاد غير النفطي أيضًا نمواً قوياً، مدعوماً بنشاط الحكومة لتجهيز بيئة صديقة للمستثمرين بالتركيز على كل من قطاع الصناعات الرقمية والإبداعية، والتي انعكست نتائجهما على (مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال) لمديري المشتريات في الإمارات حيث سجلت أعلى مستوى في 3 سنوات في أغسطس الماضي.

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