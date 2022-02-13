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الأحد، 13-02-2022 10:11 م

قروض البنوك لشراء الأسهم ترتفع 29 %

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الوكيل الاخباري - زادت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك المحلية إلى قطاع شراء الأسهم في بورصة عمان بنسبة 29 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وزادت هذه القروض بمقدار 78.1 مليون دينار مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام 2020، بحسب نشرة البنك المركزي.

وشكلت قيمة القروض لقطاع شراء الأسهم ما نسبته 1 % من إجمالي القروض خلال العام الماضي.

وبحسب جدول توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنشاط الاقتصادي والجهة المقترضة، بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة لغايات شراء الأسهم في نهاية العام الماضي 346.8 مليون دينار مقارنة مع 268.7 مليون في نهاية العام 2020 .

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