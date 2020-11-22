الأحد 22-11-2020
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن البنك المركزي

ايعاز من مدير الامن العام الى رؤساء المراكز الأمنية

نقابة الصاغة للوكيل : ترجيح انخفاض الذهب دينارين للغرام الواحد

منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن

تحذير هام من وزارة الصحة : لا تلتفتوا إلى هذه الإشاعات - صورة

ضبط مركبة تسير بسرعة تجاوزت 216 على طريق المطار

روسيا: 401 وفاة و24581 إصابة جديدة بكورونا

رسالة أمنية هامة للأردنيين - صورة

نقيب الممرضين يكشف للوكيل تفاصيل جديدة لوفاة ممرض بكورونا

الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين في القدس




الأحد، 22-11-2020 03:11 م

قطاع البريد السريع في الصين يتعامل مع أكثر من 70 مليار طرد هذا العام

1-1212954


الوكيل الاخباري- ذكرت المصلحة الوطنية للبريد أن قطاع البريد السريع في الصين تعامل مع أكثر من 70 مليار طرد حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.

اضافة اعلان

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت الطرود التي تم التعامل معها من قبل صناعة التوصيل السريع نموا شهريا متوسطا يبلغ حوالي 10 مليارات.


ومن المتوقع أن يتعامل القطاع مع أكثر من 80 مليار طرد في العام الجاري، بحسب المصلحة.


وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وصل حجم الأعمال في قطاع البريد بالبلاد إلى 1.63 تريليون يوان (حوالي 247.77 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 28.4 بالمائة على أساس سنوي، بينما تعامل قطاع البريد السريع مع 64.38 مليار طرد، بزيادة 29.6 بالمائة، وهو ما يتجاوز الرقم المسجل خلال عام 2019 بأكمله، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

 

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب

نقابة الصاغة للوكيل : ترجيح انخفاض الذهب دينارين للغرام الواحد

3475292_1587635598

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء

1-1394829

الجزائر.. انخفاض صادرات الغاز 4.7%

10202011154317794065196

تعهدات بتطبيق إجراءات السلامة العامة بالأسواق

Abu-Dhabi-Welcomes-More-Than-10-Million-International-Visitors-in-2018-32

أبوظبي .. مؤشرات إيجابية تعد بعودة قوية للقطاع السياحي

1120205131724751409353

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4.3 مليون دينار

أخبار متعلقة
توقيع-اتفاقية-تجارية-آسيوية-ضخمة-في-انقلاب-للصين

15 دولة آسيوية توقع اتفاقية تجارية ضخمة بدعم من الصين

1046673380_0_0_2904_2048_638x450_80_0_0_325c6a5617acbcc39d24bce5cd78a95e

الابتكار والرقمنة يطلقان العنان للنمو الاقتصادي الصيني وسط جائحة كورونا

alibaba

مجموعة علي بابا الصينية تجني 56 مليار دولار من مبيعات خلال يوم واحد فقط

6600

1.19 تريليون دولار بلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين