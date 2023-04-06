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الخميس، 06-04-2023 11:31 ص

قطر: انخفاض تعاملات شركات الوساطة المالية 40% في الربع الأول

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الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي قيمة تداولات شركات الوساطة المالية القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي، حوالي 59.1 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 40%

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ووفقا لبيانات إحصائية صادرة عن بورصة قطر اليوم الخميس، تراجع عدد الأسهم المتداولة كذلك بنسبة 14 % ، لتصل إلى مستوى 17.9 مليار سهم، مقارنة بنحو 29.5 مليار سهم خلال الربع المناظر من العام الماضي، فيما استقر عدد الصفقات المنفذة خلال تلك الفترة عند مستوى مليوني صفقة.


وهناك 7 شركات وساطة مالية مرخصة من بورصة قطر، تعمل كوسيط مالي ومقدم خدمات مالية.


ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر حاليا 50 شركة، يجري تداول أسهمها من خلال 7 قطاعات تشمل، البنوك والخدمات المالية، الخدمات والسلع الاستهلاكية، الصناعة، التأمين، العقارات، الاتصالات، والنقل.


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