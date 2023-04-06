قطر: انخفاض تعاملات شركات الوساطة المالية 40% في الربع الأول

الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي قيمة تداولات شركات الوساطة المالية القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي، حوالي 59.1 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 40%

اضافة اعلان



ووفقا لبيانات إحصائية صادرة عن بورصة قطر اليوم الخميس، تراجع عدد الأسهم المتداولة كذلك بنسبة 14 % ، لتصل إلى مستوى 17.9 مليار سهم، مقارنة بنحو 29.5 مليار سهم خلال الربع المناظر من العام الماضي، فيما استقر عدد الصفقات المنفذة خلال تلك الفترة عند مستوى مليوني صفقة.



وهناك 7 شركات وساطة مالية مرخصة من بورصة قطر، تعمل كوسيط مالي ومقدم خدمات مالية.



ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر حاليا 50 شركة، يجري تداول أسهمها من خلال 7 قطاعات تشمل، البنوك والخدمات المالية، الخدمات والسلع الاستهلاكية، الصناعة، التأمين، العقارات، الاتصالات، والنقل.