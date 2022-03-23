الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

العميد الصعوب: نشر رجال سير بلباس مدني

الأرصاد: مناطق ستسجل درجتين تحت الصفر المنخفض القادم

"الوكيل" ينشر أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس أمانة عمّان

الفائزون بمقعد رؤساء البلديات في كافة المحافظات - أسماء

مطالبات بزيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة

راصد: أعداد المقترعين في الانتخابات البلدية الحالية الأعلى بتاريخ المملكة

تحذير من ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين

حبس مستثمر سنة وإلزامه بدفع 400 ألف دينار - تفاصيل

إرجاء جلسة النواب اليوم لعدم اكتمال النصاب

الأربعاء، 23-03-2022 12:24 م

قطر تخفض أسعار 800 سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك

download (2)


الوكيل الاخباري-أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية اليوم الأربعاء عن طرح مبادرة تتضمن خفض أسعار 800 سلعة استهلاكية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية لشهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن هذه السلع التي ستتركز في معظمها على المواد والمنتجات الغذائية وخاصة تلك التي ترتبط بشكل وثيق بخصوصية شهر رمضان المبارك، سيطرأ عليها انخفاض ملموس اعتبارا من اليوم، موضحة أن هذه القائمة جرى وضعها بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في قطر.


وتشمل القائمة جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل؛ مثل الطحين، السكر، الأرز، المعكرونة، الدجاج، الزيت، والحليب وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.
وعممت الوزارة القائمة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في قطر، داعية إلى الالتزام بالأسعار المحددة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

 

بترا


إقرأ ايضا
3-55

كازاخستان تعمل لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط بسبب أعطال في خط قزوين

87-7

اتفاق أمريكي-بريطاني على إزالة الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم

download (3)

الإمارات: لدينا احتياطيات غذاء تكفي 6 أشهر على الأقل

623ae3b84c59b73f026b4a6c

عاصفة تضرب سوق النفط.. حادثة يتوقع أن تدفع الأسعار إلى 150 دولارا للبرميل

4

تحذير من ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين

623ac8c4423604451921d34f

الروبل يعوض بعض خسائره أمام الدولار

أخبار متعلقة
1120212591315141132156

الاستثمار تنظم مشاركة 15 شركة أردنية بمعرض قطر الزراعي الدولي

غاز٢

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

1035303661_0_90_2000_1172_1000x541_80_0_0_57920be9a81740d57184661b541e4794-780x470

الأغذية الأردنية الطازجة تغزو السوق القطري

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

07aaa655772d485e15bd269f15e2514d

البرماوي: الأردن "لم يستورد" أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي

18ipj-14

7.2 مليار دولار حجم صادرات القطاع الخاص القطري العام الماضي