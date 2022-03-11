الاستثمار تنظم مشاركة 15 شركة أردنية بمعرض قطر الزراعي الدولي

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع بيت التصدير مشاركة 15 شركة أردنية تعمل في مجال الزراعة والأسمدة والمبيدات والتمور في الجناح الأردني المشارك في معرض قطر الزراعي الدولي التاسع الذي تم افتتاحه.

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وبحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة، تم افتتاح المعرض أمس الخميس برعاية رئيس الوزراء القطري، وحضور السفير الأردني في الدوحة زيد اللوزي، ويستمر إلى 14 من الشهر الحالي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.



ويعتبر المعرض فرصة مثالية للمتخصصين في الصناعات الزراعية لتمكّنهم من استكشاف نطاق واسع من المعدات والتقنيات والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى مقابلة كبار صناع القرار والحصول على مؤشرات قيمة في المجال والتعرف على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم بالنهوض بالقطاع الزراعي.