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الثلاثاء، 29-03-2022 01:04 م

قطر تعتزم ضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار في مصر

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الوكيل الإخباري -اتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، بين رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر.

وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

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