انخفاض معدل التضخم في روسيا ليصل إلى 8.77%

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن معدل التضخم السنوي في البلاد سجل تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 8.77% في أوائل الشهر الجاري، مقارنة بـ 9.02% قبل أسبوع واحد فقط.

وأشار إلى أن الانخفاض يأتي بالتزامن مع التحديات الاقتصادية والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

