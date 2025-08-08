انخفاض معدل التضخم في روسيا ليصل إلى 8.77%

وأشار إلى أن الانخفاض يأتي بالتزامن مع التحديات الاقتصادية والعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
وقال المركزي الروسي، في بيان صحفي:"المؤشرات الحالية تدل على إمكانية استمرار هذا التراجع خلال الأسابيع المقبلة، مدعومًا بانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية واستقرار سعر صرف الروبل نسبيا، البنك المركزي سيواصل سياسته النقدية الحذرة لضمان توازن السوق والحد من أي تقلبات مفاجئة، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية".
