مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية ومبادرة "سندك"

الوكيل الإخباري- وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والمديرة التنفيذية لبرنامج ومبادرة "سندك" نسرين حواتمة اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات المقدمة للفئات المحتاجة للحماية والرعاية، تهدف إلى تدريب مقدمي الرعاية والأسر الحاضنة والبديلة.



وقالت بني مصطفى إن الوزارة تسعى من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إلى توسيع نطاق المستفيدين من خدماتها الموجهة لهذه الفئة، مشددة على أهمية المذكرة في تطوير مهارات مقدمي الرعاية، والاهتمام بصحتهم النفسية نتيجة الضغوط التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم، إضافة إلى تعزيز قدراتهم في التعامل مع الأطفال ممن تعرضوا لصدمات، بما ينسجم مع برامج وخدمات الوزارة.

وأشارت بهذا الخصوص إلى التوجيهات الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات لفئة الأيتام وفاقدي السند الأسري، وما تحظى به استراتيجية تطوير دور الرعاية من اهتمام ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لافتة إلى أهمية تكريس المهارات الحياتية لدى الأيتام وفاقدي السند الأسري، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، من خلال تدريب المنتفعين والأطفال المحتضنين.