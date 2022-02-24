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الخميس، 24-02-2022 11:55 ص

قطر: 27.4 مليار دولار قيمة صادرات الربع الأخير من العام الماضي

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الوكيل الاخباري-  بلغت قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الأخير من العام الماضي نحو 100 مليار ريال (27.4 مليار دولار)، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال وبنسبة 103.8 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات قيمتها 49.1 مليار ريال.

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وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، إن الدول الآسيوية استحوذت على المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأخير من عام 2021، كذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس الفترة، حيث شكلت 71.3 بالمئة و43.7 بالمئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بنسبة 18 بالمئة و27.9 بالمئة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5 بالمئة و3.5 بالمئة على التوالي.


وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن الميزان التجاري القطري، سجل خلال الربع الأخير من عام 2021، فائضا بقيمة 71.4 مليار ريال (19.6 مليار دولار)، مقارنة بـ24.7 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2020، وبزيادة نسبتها 189 بالمئة.

 

بترا

 




 

 


 

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