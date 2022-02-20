أسهم قطر تخسر 2.1 مليار دولار من قيمتها السوقية بأسبوع

الوكيل الاخباري - شهدتْ بورصةُ قطر تراجعًا الأسبوع الماضي، حيث انخفضَ مؤشر الأسهم العام بمقدار 73.58 نقطة وبنسبة 0.57 بالمئة، ليغلق في نهاية الأسبوع عند مُستوى 12735 نقطة.

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وذكر تقرير التداولات الأسبوعي على موقع بورصة قطر، اليوم الأحد، أن القيمة السوقية للأسهم، بلغت بنهاية التعاملات الأسبوع الماضي 723.3 مليار ريال، بانخفاض من 731.1 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الماضي.

وفقدت بذلك الأسهم القطرية 7.8 مليار ريال (2.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية في أسبوع.



ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي قيمة التداولات 3.4 مليار ريال، نتيجة تنفيذ 74362 صفقة.



وتأثر مؤشر بورصة قطر بتراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع التأمين بانخفاض 2.55 بالمائة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.53 بالمئة، والخدمات والسلع الاستهلاكية بواقع 0.45 بالمئة، ثمَّ البنوك والخدمات المالية بنحو 0.23 بالمئة.



وفي المقابل ارتفعت ثلاثة قطاعات الأسبوع الماضي، في مقدمتها الاتصالات بنسبة 1.65 بالمئة، يليه النقل بنسبة 0.37 بالمئة، ثم العقارات بنحو 0.08 بالمئة.



وارتفعت خلال أسبوع أسعار أسهم 17 شركة، فيما تراجعت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهمُ شركة واحدة.

بترا