قطر: 9.2 مليار دولار ارتفاع موجودات البنوك الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - سجل إجمالي موجودات البنوك القطرية ارتفاعا بنحو 33.8 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، في نهاية الشهر الماضي، لتصل إلى مستوى 1.84 تريليون ريال، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021.

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وذكرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم السبت، أن أرصدة البنوك القطرية في الخارج، ارتفعت الشهر الماضي إلى 123.7 مليار ريال، مقارنة بـ 98.4 مليار ريال قبل سنة في حزيران 2021.



وتتكون موجودات البنوك التجارية القطرية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، الموجودات الأجنبية بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، الموجودات المحلية بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، و موجودات ثابتة.



وأشارت البيانات إلى أن استثمارات البنوك القطرية في الخارج انخفضت الشهر الماضي إلى 67 مليار ريال، مقارنة بـ 70.6 مليار ريال قبل سنة في حزيران 2021.



وبالنسبة للائتمان المحلي، فقد ارتفع إلى 1.15 تريليون ريال مقارنة بـ 1.13 تريليون ريال في حزيران 2021، علما بأن الائتمان المحلي بات يشكل 62.5 بالمئة من إجمالي الموجودات المصرفية.



