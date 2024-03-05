قيمة البيتكوين السوقية تصل لمستوى تاريخي

الوكيل الإخباري -

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واصلت العملات الرقمية بقيادة أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، البيتكوين، موجة الصعود القياسية المستمرة منذ أيام، حيث تلامس العملة الرقمية الشهيرة أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما وصل الرمز المميز بالفعل إلى مستوى قياسي من حيث القيمة السوقية.ووصلت القيمة السوقية لعملة البيتكوين إلى 1.33 تريليون دولار، لتتجاوز الذروة البالغة 1.28 تريليون دولار التي حققتها من نوفمبر 2021.ومع الارتفاع السريع هذا العام، أصبحت البيتكوين واحدة من أكبر الأصول العالمية، حيث تقترب الآن من القيمة السوقية للفضة البالغة 1.4 تريليون دولار.وقد نما المعروض من عملة البيتكوين منذ ذلك الحين، مما أدى إلى رفع قيمتها إلى مستوى جديد وسط الارتفاع القياسي الأخير لأقدم عملة مشفرة.وتسجل البيتكوين الآن زيادة بنحو 6% في الـ 24 ساعة الأخيرة، مسجلة مستوى 67.370 دولار، وذلك بعد أن وصلت إلى 68.804 دولاراً.