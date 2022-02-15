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الثلاثاء، 15-02-2022 09:23 ص

كوريا الشمالية تطلق عملات جديدة

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الوكيل الاخباري- أطلقت كوريا الشمالية عملات ذهبية وفضية جديدة، بمناسبة الذكرى الـ80 لعيد ميلاد الزعيم السابق كيم جونغ-إل، وأقامت عددا من الاحتفالات في آن واحد.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "بمناسبة الذكرى الـ80 لعيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ-إل، تم إصدار العملات التذكارية، حيث تم إصدار مرسوم خاص بهذا الشأن من اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى يوم 10 من فبراير".

 

وأوضحت الوكالة أن قطر العملة الذهبية يبلغ 35 ملم وسمكه 2 ملم، بينما يبلغ قطر العملة الفضية 40 ملم وسمكه 3 ملم.

وفي الوجهة الأمامية للعملة التذكارية المصنوعة من الذهب والفضة، تظهر صورة الزعيم السابق الراحل كيم جونغ-إل مع عبارة تقول " الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم العظيم كيم جونغ-إل"، وتظهر في الوجهة الخلفية صورة منزله في مسقط رأسه بلدة ميليانغ تحت جبل بيكدو وقمة جونغ-إل.

يعرف بأن كيم جونغ-إل ولد في خاباروفسك في روسيا، غير أن كوريا الشمالية تدعي بأنه ولد في بلدة ميليونغ تقع تحت جبل بيكدو.

هذا وأقامت كوريا الشمالية قبل يوم من عيد ميلاد الزعيم الراحل، حفل غناء في معلب بيونغ يانغ، واستمر مهرجان الفنون الشعبية في عرضه الثالث يوم أمس.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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