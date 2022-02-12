كيف سيتأثر الأردن اقتصادياً من الازمة الروسية الاوكرانية ؟ - ارقام

الوكيل الإخباري - ينظر الأردن إلى الازمة الروسية الاوكرانية بعين الترقّب والقلق، من البوابة الإقتصادية والتجارية التي تربط المملكة مع أوكرانيا، ومدى تأثر هذه العلاقة بالأحداث العسكرية التي تجري هناك.

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ومع تسارع الأحداث هناك يتوجس الاردن من حدوث خلل في الميزان التجاري مع أوكرانيا ويحاول من خلال القنوات السياسية الدبلوماسية تهدئة الاوضاع.



ويعرض "الوكيل الإخباري" أبرز الارقام والإحصاءات الخاصة بحجم التعاون الاقتصادي بين الاردن و أوكرانيا.



خلال السنوات الـ 10 الماضية حاول الأردن جاهداً في دخول سوق شرق أوروبا من خلال بوابة أوكرانيا، وبدأت أرقام التجارة البينية بين البلدين بالارتفاع، حتى باتت المنتجات الأردنية لها قيمتها ومكانتها في أوروبا الشرقية عامة وأوكرانيا خاصة.



أرقام وإحصاءات رسمية اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بينت أنه قد بلغت أعلى قيمة للتجارة الثنائية بين البلدين في مجال السلع والخدمات (مليار دولار أمريكي) في عام 2008.



واوضحت الارقام، أنه مع عام 2015 تراوح حجم التجارة في السلع والخدمات من ( 473 إلى 540 مليون دولار ).



وخلال النصف الأول من 2020 ارتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة ( 21.2% ) كما بلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات في النصف الأول من عام 2020 ( 89.362) مليون دولار.



وصدرت أوكرانيا سلعًا وخدمات إلى الأردن بزيادة قدرها( 24.202 )مليون دولار بالمقارن مع نفس الفترة من عام 2019.



وعن التجارة في البضائع بلغ حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2020 (86.722) مليون دولار بمعدل زيادة وصل الى نسبة ( 24% ) كما ارتفعت صادرات السلع للنصف الأول من عام 2020 لتصل الى( 83،768 ) دولار بنسبة ( 46%).



وعن أبرز المواد التي تم تصديرها، احتلت المعادن الحديدية المرتبة الأولى وبلغ حجم صادراتها( 26.149 مليون دولار) كما بلغت قيمة صادرات الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ( 20.871 مليون دولار) وفي الوقت نفسه بلغ الحجم الإجمالي للمنتجات الغذائية والزراعية في هيكل الصادرات الأوكرانية إلى الأردن ( 41.551 مليون دولار).



واستثمر الأردن في اقتصاد أوكرانيا بقيمة وصلت الى( 17.6 مليون دولار أمريكي).

