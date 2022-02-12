الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 09:33 ص

كيف سيتأثر الأردن اقتصادياً من الازمة الروسية الاوكرانية ؟ - ارقام

0L5A1485 - Copy


الوكيل الإخباري - ينظر الأردن إلى الازمة الروسية الاوكرانية بعين الترقّب والقلق، من البوابة الإقتصادية والتجارية التي تربط المملكة مع أوكرانيا، ومدى تأثر هذه العلاقة بالأحداث العسكرية التي تجري هناك.

اضافة اعلان

 

ومع تسارع الأحداث هناك يتوجس الاردن من حدوث خلل في الميزان التجاري مع أوكرانيا ويحاول من خلال القنوات السياسية الدبلوماسية تهدئة الاوضاع. 

ويعرض "الوكيل الإخباري" أبرز الارقام والإحصاءات الخاصة بحجم التعاون الاقتصادي بين الاردن و أوكرانيا. 

خلال السنوات الـ 10 الماضية حاول الأردن جاهداً في دخول سوق شرق أوروبا من خلال بوابة أوكرانيا، وبدأت أرقام التجارة البينية بين البلدين بالارتفاع، حتى باتت المنتجات الأردنية لها قيمتها ومكانتها في أوروبا الشرقية عامة وأوكرانيا خاصة. 

أرقام وإحصاءات رسمية اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بينت أنه قد بلغت أعلى قيمة للتجارة الثنائية بين البلدين في مجال السلع والخدمات (مليار دولار أمريكي) في عام 2008.


واوضحت الارقام، أنه مع عام 2015 تراوح حجم التجارة في السلع والخدمات من ( 473 إلى 540 مليون دولار ).


وخلال النصف الأول من 2020 ارتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة ( 21.2% ) كما بلغ إجمالي حجم التجارة في السلع والخدمات في النصف الأول من عام  2020 ( 89.362) مليون دولار.

وصدرت أوكرانيا سلعًا وخدمات إلى الأردن بزيادة قدرها( 24.202 )مليون دولار بالمقارن مع نفس الفترة من عام 2019.


وعن التجارة في البضائع بلغ حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2020 (86.722) مليون دولار بمعدل زيادة وصل الى نسبة ( 24% ) كما ارتفعت صادرات السلع للنصف الأول من عام 2020 لتصل الى( 83،768 ) دولار بنسبة ( 46%).

وعن أبرز المواد التي تم تصديرها، احتلت المعادن الحديدية المرتبة الأولى وبلغ حجم صادراتها( 26.149 مليون دولار) كما بلغت قيمة صادرات الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ( 20.871 مليون دولار) وفي الوقت نفسه بلغ الحجم الإجمالي للمنتجات الغذائية والزراعية في هيكل الصادرات الأوكرانية إلى الأردن ( 41.551 مليون دولار).


واستثمر الأردن في اقتصاد أوكرانيا بقيمة وصلت الى( 17.6 مليون دولار أمريكي). 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
3381ba83-980e-467e-be34-ccb2ae0f9a9d_16x9_1200x676

صندوق النقد: لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة ومعقدة

1266961940

الطباع: قطاع التصدير بالمملكة يحتاج إلى الدعم

46d694b1-32e3-4ffe-a09b-d154d1d7aafd_16x9_1200x676

بعد موجة هبوط.. قفزة مفاجئة بأسعار الذهب في مصر

image

الجغبير: وفد صناعي اردني إلى السعودية

8a548a28-f94e-441b-b9d1-50b0d224f45d_16x9_1200x676

أميركا تضع اليد على 7 مليارات دولار من أصول أفغانستان

7803650f-720e-4dbf-8f8e-bf3cf38f2d03_16x9_1200x676 (1)

ارتفاع أسعار النفط 3% لأعلى مستوى في 7 سنوات بسبب أزمة أوكرانيا

أخبار متعلقة
8e96f0b4-006d-4acf-b8ec-506cb596ea7f

أسعار القمح عالميا عند أعلى مستوياتها في شهرين.. وقفزة مشروطة بـ50%

1202217133024842660043

الخصاونة عن مشروع نيوم: مهم ويخدم الواقع الاقتصادي

FKBMcVOXIAI_zGe

توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن .. والخرابشة: الاتفاق ليس تجاريا

3ee46f33-c2c8-49fd-a6ed-46c72f506461_16x9_1200x676

انخفاض اسعار النفط عالميا

h_54638336

تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية خلال شهر من توقيع الاتفاقية

61efc90a423604681226abd6

بعد تراجع حاد.. ارتفاع مؤشري بورصة موسكو