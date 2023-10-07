لأول مرة في تاريخ لندن.. إيجار المنزل يساوي راتب الموظف

الوكيل الاخباري -
تفاقمت أزمة الغلاء المعيشي في بريطانيا والتي تسبب معاناة واسعة لكثير من العائلات، حيث واصلت إيجارات المنازل ارتفاعها بسبب نسب التضخم المرتفعة، في الوقت الذي تراوح رواتب الموظفين مكانها بل تتراجع دخول الكثير من العاملين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.اضافة اعلان
ولأول مرة في تاريخ العاصمة البريطانية لندن أصبح معدل رواتب الموظفين في المدينة يعادل تقريباً متوسط إيجارات المساكن فيها، أو يقترب من ذلك، وذلك بسبب استمرار الإيجارات في الارتفاع.
وقالت بيانات وتقارير محلية في لندن، إن الإيجارات في بريطانيا سجلت رقماً قياسياً جديداً حيث أصبحت تكلفة استئجار منزل في لندن قريبة جداً من متوسط الراتب الشهري للموظفين.
وبحسب أحدث البيانات، فقد أصبح متوسط إيجار المنزل حالياً أعلى بنسبة 10% عما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي، حيث أصبح الإيجار في لندن يكلف الآن 90% من متوسط الراتب. العربية نت