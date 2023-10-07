السبت 07-10-2023
الوكيل الاخباري

شاهد - مقاومون يحاصرون جنود إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية قرب غزة

بمقدار 3 دنانير.. تغير ملحوظ على سعر الليرة اليوم

أول تعليق لحزب الله على عملية "طوفان الأقصى"

الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت

مبيضين: إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين إلى إشعار آخر

العبداللات: رؤية ولي العهد هدفها تفعيل دور الشباب في تعزيز السلم المجتمعي

مقتل مسؤول مستوطنات باشتباكات مع المقاومة

زلزال مدمر يهز شمال غرب أفغانستان

تغير ملحوظ اليوم على سعر غرام الذهب 21 محليا

إعلام إسرائيلي: ما يجري لا يشبه أي شيء عرفناه في القتال ضد حماس من قبل

 
السبت، 07-10-2023 09:36 ص

لأول مرة في تاريخ لندن.. إيجار المنزل يساوي راتب الموظف

25585


الوكيل الاخباري - تفاقمت أزمة الغلاء المعيشي في بريطانيا والتي تسبب معاناة واسعة لكثير من العائلات، حيث واصلت إيجارات المنازل ارتفاعها بسبب نسب التضخم المرتفعة، في الوقت الذي تراوح رواتب الموظفين مكانها بل تتراجع دخول الكثير من العاملين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.اضافة اعلان


ولأول مرة في تاريخ العاصمة البريطانية لندن أصبح معدل رواتب الموظفين في المدينة يعادل تقريباً متوسط إيجارات المساكن فيها، أو يقترب من ذلك، وذلك بسبب استمرار الإيجارات في الارتفاع.

وقالت بيانات وتقارير محلية في لندن، إن الإيجارات في بريطانيا سجلت رقماً قياسياً جديداً حيث أصبحت تكلفة استئجار منزل في لندن قريبة جداً من متوسط الراتب الشهري للموظفين.

وبحسب أحدث البيانات، فقد أصبح متوسط إيجار المنزل حالياً أعلى بنسبة 10% عما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي، حيث أصبح الإيجار في لندن يكلف الآن 90% من متوسط الراتب. العربية نت 

إقرأ ايضا
1770776-850x560

بمقدار 3 دنانير.. تغير ملحوظ على سعر الليرة اليوم

41

النفط يتكبد أكبر خسائر منذ آذار الماضي وبرنت يهبط 11%

2281546-2131131313

سندات مصر تتراجع بعد تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني

ذهب ٢

تغير ملحوظ اليوم على سعر غرام الذهب 21 محليا

1696625554125

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

44444

أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع

أخبار متعلقة
2273691-89077781

أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا تقلص أعمار السكان

23

بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

LYNXMPEJ8J05O_L

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7٪ في آب الماضي

LYNXMPEE5R1AR-ORUBS_L

انخفاض على أسعار الذهب عالمياً

6zager6J7LuoUXQWdooffZa1O1ZYaggDN5LKdILB

تباطؤ معدل التضخم في السعودية

2263126-325950600

ارتفاع الأجور في بريطانيا بنسبة 7.8 %