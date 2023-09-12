الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

من البنك المركزي للمواطنين: استبيان لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن

المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

الخارجية الفلسطينية: وفاة 8 أفراد من عائلة واحدة في ليبيا جراء الإعصار

إصابة بتصادم مركبة وانقلابها على تقاطع الحرمين بعمان

إجراء من الوطني لحقوق الإنسان بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

العقبة الاقتصادية الخاصة تُصدر تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن الظروف الجوية

ليبيا.. 3 آلاف قتيل حتى الآن بسبب إعصار "دانيال"

حادث سير لحافلة مدرسية أدى لإصابة 19 طالب ومعلمتين

إصابة شخص إثر تدهور صهريج ديزل على طريق إربد - عمّان

قانون الجرائم الالكترونية الجديد.. قطيشات يكشف شروط النقد البناء ويحذر من تحويل الرسائل والتعليقات على وسائل التواصل

 
الثلاثاء، 12-09-2023 11:39 ص

ارتفاع الأجور في بريطانيا بنسبة 7.8 %

2263126-325950600


الوكيل الإخباري - استمرت الأجور في بريطانيا بالارتفاع بوتيرة قياسية، كما لم يرتفع التضخم بنسبة أعلى من الأجور لأول مرة منذ عامين، وفقا لإحصاءات بريطانية رسمية.اضافة اعلان


وقال مكتب الإحصاءات البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن متوسط نمو الأجور الأسبوعية بلغ 7.8% خلال 3 أشهر، ليساوي نسبة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين .

وارتفع إجمالي الأجور بعد حساب الحوافز 8.5 %، ما يعني أن الأجور تجاوزت نسبة التضخم بارتفاع 0.6 %، مع الأخذ في الحسبان مؤشر أسعار المستهلكين.

وأظهرت الإحصاءات، ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ عامين، ليبلغ 4.3%.

إقرأ ايضا
images

من البنك المركزي للمواطنين: استبيان لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن

وكالة-الطاقة-الدولية

الطاقة الدولية : الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته قبل 2030

9202226101021937386694

لمحبي اقتناؤها .. هكذا بلغ سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم الثلاثاء

8

دبي تستقبل أكثر من 9.83 مليون زائر خلال 7 أشهر من العام الحالي

elaosboa87645

هبوط ملموس على أسعار الأرز عالمياً

سعر-القمح-العالمي

تراجع أسعار القمح عالمياً

أخبار متعلقة
720236203130460477432

في ظل ترقب أسواق العالم.. توقعات بأن يرجئ الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للشهر الحالي

2245371-581514980

التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى في 15 شهرا

20

مسؤول بالفيدرالي الأمريكي: الوقت لم يحن لإعلان وقف رفع الفائدة

2202123132638995837352

بريطانيا: ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني

1683136030_352_249021_1645710526_485_249021_grains1

مصر توقع اتفاقية مع الإمارات لشراء القمح

82023712477693693652

الأسهم الأوروبية تهبط بضغط من تراجع أسهم العقارات